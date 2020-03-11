تشييع جثمان الشهيد محمد حمايل في نابلس

تشييع جثمان الشهيد حمايل

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رام الله - دنيا الوطن

شيعت جماهير محافظة نابلس مساء اليوم الأربعاء جثمان الشهيد الفتى محمد عبد الكريم حمايل (15 عاما) الذي استشهد برصاص الاحتلال خلال تصدي المواطنين لاقتحام جبل العرمة جنوب نابلس.



وانطلق موكب التشييع أمام مستشفى رفيديا الحكومي وصولاً الى منزله في بلدة بيتا لإلقاء نظرة الوداع على جثمانه الذي حمل على أكتاف المواطنين ملفوفاً بعلم فلسطين.



وردد المشيعون هتافات غاضبة تدعو للرد على جرائم الاحتلال، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكان أكثر من مئة مواطن أصيبوا بالرصاص والاختناق بقنابل الغاز في الجبل بينها ثلاث اصابات حرجة بالرصاص الحي و4 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.