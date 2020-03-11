شؤون فلسطينية

بدران: حماس تتابع باهتمام كبير تطورات فيروس (كورونا) على أعلى مستويات

بدران: حماس تتابع باهتمام كبير تطورات فيروس (كورونا) على أعلى مستويات
عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران أن حركته تتابع باهتمام كبير تطورات فيروس (كورونا) على أعلى مستويات وأنها حريصة على أن يكون الشعب الفلسطيني بصحة وعافية في كافة أماكن تواجده والعمل بكل ما يلزم لخدمته.

وأوضح في تصريح صحفي، أن الحركة تتحرك من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وكسر الحصار عن غزة، مشيراً الى أن حماس لها تأثير ووجود ميداني سياسي وعسكري داخلياً وفي الخارج لها قوة كبيرة وعلاقات قوية وقديمة مع الكثير مع الدول، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

ولفت بدران إلى أن رئيس الحركة إسماعيل هنية لن يستقر في خارج فلسطين وانما يقوم بدوره المعتاد وهناك ترتيبات لأوسع زيارات ممكنة في المنطقة وغيرها لنقل معاناة شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.

ونوه الى أن العلاقة بالسعودية كانت إيجابية وجيدة لكن التغير جاء من الطرف الآخر، مضيفاً أن لا مبرر لاعتقال المملكة للفلسطينيين.

كما نفى بدران وجود أي توتر مع مصر وأن العلاقة معها ثابتة وراسخة وأن ما يتردد عن تدهور العلاقات هو اشاعات.

وجدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، التمسك بموقفهم الثابت برفض عقد أية لقاءات مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن المقاومة تتابع المجريات التي تحدث في مختلف القضايا وتبني تحركاتها وفقًا لتحقيق مصلحة شعبنا أولًا وحمايته من أي اعتداء خارجي ثانيًا.

وفي ملف المصالحة قال بدران: "جاهزون لاستقبال وفد فتح والتعطيل ليس من طرفنا، لكن فتح أصرّت أن يكون اللقاء بيننا وبينهم فقط، ونحن أردنا أن يكون هناك لقاءات تجمع كافة الفصائل الفلسطينية".

وأضاف بدران: أن ما يجري من اعتقالات في الضفة سببها الأساسي واضح وهو مقاومة الاحتلال وأن أعداد المعتقلين بعد إعلان صفقة القرن زادت بشكل ملحوظ، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود حالة اعتقال واحدة  في غزة على خلفية ممارسة المقاومة.

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