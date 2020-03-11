رسمياً.. الإعلان عن فيروس (كورونا) وباءً عالمياً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وبشكل رسمي فيروس (كورونا) وباءً عالمياً.



وقالت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "رفع درجة الخطر إلى الدرجة القصوى ويمكن تصنيفه كوباء عالمي، وهناك 4291 حالة وفاة و118 ألف حالة إصابة بالفيروس في 114 دولة".



يتبع..





رام الله - دنيا الوطن