دولي

رسمياً.. الإعلان عن فيروس (كورونا) وباءً عالمياً

رسمياً.. الإعلان عن فيروس (كورونا) وباءً عالمياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، وبشكل رسمي فيروس (كورونا) وباءً عالمياً.

وقالت المنظمة، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: "رفع درجة الخطر إلى الدرجة القصوى ويمكن تصنيفه كوباء عالمي، وهناك 4291 حالة وفاة و118 ألف حالة إصابة بالفيروس في 114 دولة".

يتبع.. 

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