الرئيس عباس: قتل الشهيد حمايل جريمة بشعة من جرائم الاحتلال ضد شعبنا





وأعرب عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وفق وكالة (وفا).



ويذكر أن الطفل محمد حمايل (15 عاما) استشهد اليوم إثر إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة في بلدة بيتا.





رام الله - دنيا الوطنهاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، المواطن عبد الكريم حمايل من بلدة بيتا جنوب نابلس، والد الشهيد الطفل محمد حمايل، وعزّاه وعائلته باستشهاد نجله.وعبّر الرئيس عباس، خلال الاتصال الهاتفي، عن استنكاره وإدانته لهذه الجريمة البشعة التي تأتي في إطار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الأعزل بهدف إرهابه.