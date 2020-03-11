ملحم: 19 أسيراً بالعزل الصحي بعد فحصهم من قبل طبيب مصاب بـ(كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن 19 أسيراً فلسطينياً وضعوا بالحجر الصحي بعد فحصهم من قبل طبيب إسرائيلي مصاب بفيروس (كورونا).



وأضاف ملحم، في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاءـ أن سيدة ألمانية مقيمة ومتزوجة في بيت لحم، مصابة بفيروس كورونا، تعاني من أعراض روماتيزم، طلب نقلها للمستشفيات الإسرائيلية لعلاج مرض الروماتيزم، واتخذنا الإجراءات اللازمة لنقلها.



وتابع ملحم: "فحوصات 73 عينة ظهرت نتائجها وهي غير مصابة بفيروس كورونا، وننتظر نتائج الفحوصات التي أخذت من مواطنين في حزما وجبع".