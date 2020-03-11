بنك فلسطين يرفع سقف السحب والإيداع عبر الصرافات الآلية لـ 4000 دولار

أصدر بنك فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، تعميماً بشأن السحب والإيداع عبر الصرافات الآلية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:



حرصاً منا على تقديم أفضل الخدمات دائماً لكم تم رفع سقوف السحب والأيداع من خلال خدمة الصرافات الآلية حيث أصبح سقف السحب اليومي 4,000 دولار وسقف الإيداع اليومي 4,000 دولار.









رام الله - دنيا الوطن