"الخارجية" تصدر بياناً بشأن أوضاع الجالية الفلسطينية بعدة دول ينتشر بها فيروس (كورونا)

وأكدت "الخارجية" أنه لم تسجل حتى اللحظة اية اصابة

من افراد الجالية بهذا الفيروس، مشيرة إلى أن السفارات والبعثات على اتصال مباشر مع الجاليات الفلسطينة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم .



كما تقوم سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول المضيفة لمتابعة اية مستجدات تتعلق بأوضاع ابناء الجالية الفلسطينية، وانه سيتم الاعلان عن أية تطورات في حال حدوثها.



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن جالياتنا الفلسطينية والطلبة الدارسين في كل من الكويت وقطر وجمهورية كازاخستان والجمهورية الإيطالية ومملكة إسبانيا، بخير وبصحة جيدة.وأضافت في بيان وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن سفارات وبعثات دولة فلسطين في الدول المذكورة أعلاه، وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، تتابع أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة في فيما يتعلق بفيروس (كورونا).