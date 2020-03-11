الاحتلال يعزل أسير مشتبه بإصابته بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك في أعقاب زيارة نفذها أحد الأطباء للأسير يشتبه بإصابته بالفيروس.



وأوضح نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الأسير جرى نقله مؤخراً من سجن (النقب) الصحراوي" إلى سجن (عسقلان) حيث بقي مع الأسرى لمدة أربعة أيام.



وجدد نادي الأسير أنه حتى الآن يُشتبه بإصابة الأسير بالفيروس، أي ما يزال في دائرة الاشتباه، ولم تؤكد إدارة السجون إصابته.





رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير مساء اليوم الأربعاء وبعد متابعته، أن أسيراً أمنياً واحداً قد جرى عزله للاشتباه بإصابته بفيروس "كوفيد 19" (كورونا)، وباقي المعزولين هم من السجناء الجنائيين.