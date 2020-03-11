دولي

إسرائيل تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لـ 82

إسرائيل تُعلن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لـ 82
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص عشرات الإصابات الجديدة بفايروس الكورونا، وارتفاع حصيلة المصابين بالفايروس، وسط توقعات بوصول أعداد الماصبين الى 100 حتى نهاية الأسبوع.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل 82 بعد تشخيص حالة جديدة من معاليه أدوميم عادت من فرنسا.

وأضافت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه وبعد قرار وقف الرحلات الجوية، وفرض العزل الصحي بشكل اجباري، قررت الحكومة الإسرائيلية، منع الفعاليات الجماهيرية، التي تشمل مشاركة أكثر من 2000 شخص.

ووفقا للصحيفة، قررت الحكومة في وقت سابق، فرض العزل الصحي على كل العائدين من الخارج، وإلزام المرضي بالعزل الصحي المنزلي، لمنع تفشي الفايروس بين الطواقم الطبية.

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