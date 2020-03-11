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مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة "منخفض التنين"

مصر تقرر إجراءات عاجلة لمواجهة "منخفض التنين"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت مختلف الأجهزة الحكومية المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة غير مسبوقة من الطقس السيئ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن قدومها في غضون الـ72 ساعة المقبلة.

صرح إبراهيم عطا، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن البلاد ستشهد غدا الخميس، حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتستمر حتى السبت المقبل، وفق (بوابة الأهرام).

من جانبها، قالت إيمان سيد، رئيس مركز التنبؤات التابع لوزارة الري المصرية: "نتابع حركة الأمطار على مدار الساعة، و حالة الطقس"، مؤكدة أن يوم السبت سيشهد انحصار الأمطار التي لا تسبب مشكلات وستبدأ ذروة هذه الأمطار من مساء اليوم الأربعاء وتستمر حتي منتصف غد الخميس.

وشدد عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، على إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مضيفًا: "نملك مجموعة من الإجراءات نتخذها مسبقا ومنها تخفيض ضغوط شبكة المياه عن بعض المناطق ومتابعة تصريف المياه داخل شبكة الصرف الصحي".

وأضاف الجزار، خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، عن حالة طقس الغد، أن شركة المياه، قد يتم قطع مياه الشرب عن بعض المناطق لاستيعاب كمية الأمطار التي يتوقع أن تهبط والتي توفق المعدلات الطبليعية.

وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية.

وجه الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالبحر الأحمر، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية على مدار الـ24 ساعة.

وتم التأكد من جاهزية جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، وتكثيف النوبتجيات وأعداد الطاقم الطبي من أطباء وتمريض وفنيين ومنع الإجازات، كما تم التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات، وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاته وتوافر الأمصال والطعوم، والتأكد من مصادر الطاقة، وتم تجهيز فرق الانتشار السريع حال الاحتياج إليه.

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