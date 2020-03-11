حماس تبحث مع مدير أمن الدولة بلبنان مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين

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رام الله - دنيا الوطن

زار وفدٌ من حركة المقاومة الإسلامية حماس، برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، اليوم الأربعاء، المدير العام لأمن الدولة اللواء "طوني صليبا"، في مقر المديرية ببيروت، بحضور نائب المسؤول السياسي، جهاد طه، ومسؤول العلاقات اللبنانية "أيمن شناعة"، ومسؤول العلاقات الإعلامية والسياسية "عبد المجيد العوض".



واستعرض ممثل الحركة تطورات القضية الفلسطينية، لاسيما تداعيات (صفقة القرن) على فلسطين والمنطقة، لافتاً إلى أن الالتفاف حول مشروع المقاومة ومواجهة الاحتلال كفيلً بإفشال الصفقة وكافة المشاريع المشبوهة.



وأشار عبد الهادي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهلنا في المخيمات، نتيجة حرمانهم من حقوقهم المدنية والإنسانية، وتقليصات (أونروا)، والوضع الاقتصادي الحالي الصعب، مطالباً وكالة (أونروا) بالقيام بدورها المنوط بها في التخفيف من المعاناة.



وأكد عبد الهادي حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيمات وجوارها، متمنياً للبنان أن يتغلب على التحديات الحالية، وهو أكثر قوةً وأمناً واستقرارا.



بدوره، أثنى اللواء بالموقف الفلسطيني الموحد والحيادي تجاه التحركات في لبنان، مشيداً بالوضع الأمني المستقر في كافة المخيمات الفلسطينية، ووأبدى حرصه على العلاقة مع الحركة واستمرار الواصل والتنسيق في كافة القضايا.