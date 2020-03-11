مصرع طفل 12 عاماً بحادث دهس في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل 12 عاماً اليوم الأربعاء، مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس بمدينة طولكرم، وفق ما أعلن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات.



وقال ارزيقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء، إنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة مفاده وقوع حادث دهس على شارع طولكرم نابلس بمدينة طولكرم، على الفور تحركت شرطة المرور وطواقم الإسعاف للمكان لمعاينة الحادث وإسعاف المصاب.



وأضاف ارزيقات: "الحادث كان ناجماً عن تعرض الطفل المذكور للدهس أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة، وقد تم نقله إلى مستشفى إلا أنه فارق الحياة.



وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة باشرت التحقيق بالحادث وتم تسليم جثة الطفل لأهله وتم توقيف سائق المركبة المتسبب في الحادث لحين استكمال كافة الإجراءات القانونية.