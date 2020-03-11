صور: أول بلدية بقطاع غزة تُعقم المنتزهات لمواجهة فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنشرعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ حملة تستهدف الوصول إلى كافة المتنزهات بالمدينة من أجل مجابهة فيروس كورونا المتجدد وذلك من خلال تعقيم تلك المرافق العامة والتي تشهد اقبالاً من قبل المواطنين سيما وأنها تعتبر أحد المتنفسات التي يؤمها السكان في ظل الظروف الراهنة.وشدد رئيس البلدية، علاء الدين البطة على أن حملة تعقيم المرافق العامة والخدماتية قد انطلقت فعلياً قبل يومين من خلال تعقيم مركز خدمات الجمهور بمبنى البلدية الرئيس وتوزيع الكمامات والكحول الطبية على كافة الموظفين والعاملين بالمركز والمواطنين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أبناء شعبنا وسلامتهم، وفق الموقع الرسمي للبلدية.وأكد البطة على أن البلدية ماضية في حملات التعقيم لكافة المرافق الخارجية والداخلية، مبيناً أن الفريق الصحي بدائرة الصحة والبيئة بالبلدية شرع صباح اليوم بتعقيم متنزه حديقة الصداقة الايطالية الفلسطينية والواقعة في حي المحطة وسط خان يونس، وذلك من خلال رش الكحول الطبية في أرجاء مرافق المتنزه .ودعا رئيس البلدية أبناء خان يونس إلى الحد من الذهاب للمرافق العامة التي يكون بها تجمعات كبيرة، وضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية للحفاظ على سلامتهم من خطر فيروس كورونا المتجدد.