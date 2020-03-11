مصر تبلغ داخلية غزة إغلاق معبر رفح البري غداً

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأربعاء، إنه تقرر إغلاق معبر رفح البري يوم غد الخميس بسبب الظروف الجوية.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نُنوه للمواطنين الكرام بإغلاق معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس 12 آذار/مارس؛ بسبب الظروف الجوية، وذلك حسبما تم إبلاغنا به من قبل الجانب المصري".



وفي وقت لاحق، أصدرت الوزارة تنويهاً آخر، قالت فيه: "نُنوه للمواطنين الكرام بإغلاق معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس 12 آذار/مارس؛ بسبب إجازة رسمية لدى الجانب المصري".





رام الله - دنيا الوطن