ندوة حول تداعيات صفقة القرن على الحقوق الفلسطينية ومستقبل السلام بالبرلمان البريطاني

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يعقد منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني (يوروبال)، ندوة تحت عنوان " تداعيات صفقة القرن على الحقوق الفلسطينية وعلى مستقبل السلام في الشرق الأوسط"، مساء اليوم الأربعاء 11-3-2020، في البرلمان البريطاني.



وتستضيف الندوة عضو مجلس العموم عن الحزب القومي الاسكتلندي الدكتورة "فيليبا ويتفورد"، بمشاركة النائب "تومي شيبارد" نائب رئيس المجموعة البرلمانية الداعمة لفلسطين التي تضم في عضويتها مؤيدي الحقوق الفلسطينية من كل الأحزاب في البرلمان البريطاني.



ويتحدث في الندوة السيد أوليفر مكتيرنان رئيس مؤسسة "فورورد ثينكنغ" عن أسباب الفشل لكل المحاولات السابقة لحل القضية الفلسطينية.



ويشرح المستشار الاقتصادي الفلسطيني زين أبو دقة ما وراء الجوانب الاقتصادية للصفقة، في حين ستعرض الدكتورة زينا الآغا الأسباب الجوهرية لرفض الفلسطينيين للصفقة.



ويخصص النائب "تومي شيبارد" حديثه عن دور البرلمانيين والسياسيين البريطانيين في منع أي حلول تتعارض مع القوانين الدولية ولا تعيد للفلسطينيين حقوقهم المعترف بها دوليًا.



وسوف تدير الندوة السيدة نادية حجاب رئيسة مجموعة "الشبكة" للسياسات.



وأوضح زاهر بيراوي رئيس منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني (يوروبال) بأن الندوة تأتي في سياق اثارة النقاش في الأوساط السياسية البريطانية حول مخاطر الصفقة وتداعياتها على القضية والحقوق الفلسطينية وكذلك على فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط. وكذلك لحث البرلمانيين البريطانيين وكل المهتمين في المجتمع البريطاني للضغط على حكومتهم لعدم الانسياق خلف تحالف نتيناهو-ترامب وصفقتهم التي تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة والذي سيكون لها تداعيات سلبية على بريطانيا وعلاقاتها مع المجتمع الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.