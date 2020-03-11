شؤون فلسطينية

العمادي: صرف المنحة القطرية للدفعة الاولى من متضرري حريق النصيرات الخميس

العمادي: صرف المنحة القطرية للدفعة الاولى من متضرري حريق النصيرات الخميس
حريق النصيرات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستبدأ يوم غد الخميس، عملية صرف الدفعة الأولى من منحة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لإغاثة المتضررين من الحريق الذي اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وأوضح السفير العمادي، وفق تصريح عبر الموقع الرسمي لـ(اللجنة القطرية لإعادة الإعمار)، أن المنحة ستقدم لأهالي الشهداء وكذلك الجرحى والمتضررين من الحريق من أصحاب المحال التجارية والمركبات، مبينا أنه قد تمت دراسة وحصر الأضرار الناجمة عن الحريق بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الحكم المحلي ووزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الاقتصاد وبلدية النصيرات.

وأفاد أن الدفعة الأولى من المنحة ستصرف لعدد 161 من المتضررين جراء الحريق، وسيتم من خلال عبر مكاتب البريد بغزة، مشيرا إلى أن اللجنة القطرية ستتابع إغاثة ومساعدة المتضررين من الحريق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، كما أنها تعمل وبالتعاون مع جهات الاختصاص على دراسة إعادة إعمار وتجهيز منطقة السوق المتضررة بما يضمن أمن وسلامة السكان وسهولة تنقلهم.

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