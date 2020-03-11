دولي

ارتفاع إصابات (كورونا) في إسرائيل إلى 77

ارتفاع إصابات (كورونا) في إسرائيل إلى 77
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تشخيص عشرات الإصابات الجديدة بفايروس الكورونا، وارتفاع حصيلة المصابين بالفايروس، وسط توقعات بوصول أعداد الماصبين الى 100 حتى نهاية الأسبوع.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل 77 بعد تشخيص حالة جديدة من معاليه أدوميم عادت من فرنسا.

وأضافت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أنه وبعد قرار وقف الرحلات الجوية، وفرض العزل الصحي بشكل اجباري، قررت الحكومة الإسرائيلية، منع الفعاليات الجماهيرية، التي تشمل مشاركة أكثر من 2000 شخص.

ووفقا للصحيفة، قررت الحكومة في وقت سابق، فرض العزل الصحي على كل العائدين من الخارج، وإلزام المرضي بالعزل الصحي المنزلي، لمنع تفشي الفايروس بين الطواقم الطبية.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، أن المريض رقم 64 بالكورونا، هو من الجنود النظاميين بالجيش، وأن قيادة الجيش قررت منع السلام بالأيدي بين الجنود، لوقف تفشي الفايروس.

ولفتت الصحيفة، الى أن الجيش بدأ اليوم بشراء معدات طبية بقيمة 50 مليون شيكل، لمنع تفشي الفايروس في صفوفه، مشيرةً الى أن قيادة الجبهة الداخلية بدأت بتجنيد قوات الاحتياط، للإسهام في محاربة الكورونا.

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