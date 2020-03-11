غنام: يسمح للمطاعم بخدمة توصيل الوجبات دون جلوس الزبائن

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رام الله - دنيا الوطن

قررت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام ضمن مقتضيات المصلحة العامة وبعد التشاور مع جهات الاختصاص في غرفة الطوارئ المنعقدة بشكل دائم السماح للمطاعم بفتح ابوابها من اجل خدمة التوصيل والبيع لخارج المطعم، مع التأكيد على منع الجلوس فيها حفاظا على الصحة والسلامة العامة وتحت طائلة المسؤولية القانونية.



وقالت غنام، في تصريح وصل "دنيا الوطن": "إن مجلس الطوارئ بحالة انعقاد دائم ويتم اتخاذ القرارات بأعلى درجات الحرص وبناء على تقييم صحي وموضوعي وبشكل يومي للحالة العامة، لافتة أن ما تتمناه المحافظة هو اعادة كافة الأمور الى وضعها الطبيعي إلا أن الحفاظ على سلامة مواطنينا مسؤوليتنا الأولى، مشيرة أن هذا القرار مشروط بمنع التجمع والاكتفاء بتقديم خدمة للخارج فقط حيث سيكون هناك جولات ميدانية من اللجان المتخصصة للتأكد من الالتزام بهذه الشروط، واتخاذ اجراء فوري بمن لا يلتزم بها وفقا للقانون.



وأوضحت المحافظ أن باقي الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأندية والمراكز الرياضية والقاعات و المقاهي ومقاهي الانترنت و تدريبات الفرق الكشفية والدبكة وصالات الألعاب بكافة اشكالها تبقى على ما هي عليه.