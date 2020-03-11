الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى بالسجون وتدعو لاجراءات احترازية

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن خشيتها من احتمالية إصابة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي بفيروس (كورونا) جراء استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد من مصلحة السجون وسلطات الاحتلال الإسرائيلية.



ودعت الجبهة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، لتوفير سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس (كورونا) لسجون الاحتلال الإسرائيلي وتفشيه في صفوف الأسرى والأسيرات.



وحملت الجبهة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات وسلامتهم، خاصة أن السجون الإسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والصحة العامة، وتفتقد لأدوات التنظيف والتعقيم التي تمنعها مصلحة السجون.



وطالبت الجبهة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك السريع والعاجل لإنقاذ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وخاصة المرضى وكبار السن، وتوفير الحماية لهم من مخاطر تفشي (كورونا).