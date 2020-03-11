توقيف ثلاثة متهمين نشروا أخبار ومقاطع صوتية كاذبة حول فايروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، ثلاثة متهمين من محافظة الخليل، نشروا عمدا أخبارا كاذبة حول انتشار فيروس كورونا.



وأوضحت النيابة في بيان لها وصل"دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المتهم الأول نشر تسجيلا صوتيا عبر تطبيق "واتس اب" بوجود 18 إصابة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، والمتهم الثاني قام بتداول ونشر مقطع صوتي عبر مجموعات "واتس اب" حول وجود حالات مصابة بهذا الفيروس في محافظة الخليل، بينما نشر المتهم الثالث تسجيلا صوتيا بوجود 6 حالات مصابة بفيروس كورونا في بيت ساحور من خلال تطبيق "واتس اب"، وعليه تم توقيف المتهمين وفقا لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، لغايات استكمال التحقيق معهم، علما انه قد تم إحضارهم وإحالتهم إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.



ودعت النيابة العامة كافة المواطنين إلى عدم نشر ونقل معلومات مغلوطة لا تتفق مع الواقع، كونها قد تتسبب بتفاقم الأوضاع وإثارة الذعر لدى المواطنين وتؤثر سلبا على حياتهم، وضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة وجهات الاختصاص.