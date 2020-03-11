الخليل: نقابة أصحاب شركات ومحلات المواد الغذائية تؤكد وجود احتياطي كبير يكفي لشهور

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل، توفر كميات كبيرة من المواد الأساسية في الأسواق تكفي لشهور.



وطالبت النقابة في بيان صدر عنها، ونقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم الأربعاء، التجار والمستوردين بعدم رفع أسعار أية سلعة، وبعدم الاحتكار، داعية أصحاب المولات والسوبرماركت والبقالات لشراء الكميات باعتدال وعدم تخزين كميات كبيرة.



وأكدت وصول كميات كبيرة من احتياجات شهر رمضان إلى الأسواق، وقالت "نطمئن المستهلك أن جميع المواد الأساسية والمكملة موجودة في الأسواق، وننصح بعدم التهافت وشراء أكثر من حاجة البيت".