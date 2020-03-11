الناطق باسم الجهاد: تحية لأهالي نابلس الذين يتصدون لإرهاب الاحتلال

الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين أ. مصعب البريم

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أ. مصعب البريم، التحية لأهالي قرية بيتا ولمدينة نابلس، وهي تتصدى لإرهاب وجرافات الاحتلال، دفاعاً عن جبل العرمة.



وأكد البريم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن الضفة ستبقى عصية على الانكسار، وشوكة في حلق الاستيطان، والمشروع الصهيوني.



وأوضح، أن كل المحاولات الإسرائيلية، بالقتل والملاحقة والاعتقالات، وهدم البيوت؛ لن تمنع استمرار تفجر الغضب في وجه الاحتلال، حفاظا على الأرض والمقدسات.



وشدد البريم على أن نهج المواجهة، هو الأنجع لإعلاء صوت الحق والثوابت في وجه الزيف والباطل، وهو النهج الأقدر على لجم الاحتلال، وسياساته العدوانية.