بعد شائعات وصول (كورونا) لغزة.. الإعلام الحكومي يُحذر النشطاء بالمساءلة القانونية

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رام الله - دنيا الوطن

أهاب المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، بالنشطاء والصفحات الإخبارية، عبر التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أي أخبار متعلقة بفيروس (كورونا) ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة أو الناطق باسمها، أو اللجنة الطبية لمواجهة الفيروس.



وأكد المكتب الإعلامي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن كل من يخالف ذلك، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهمة ترويج الإشاعات.



وفيما يلي نص البيان كما وصلنا:



في ضوء تكرار نشر أخبار ميدانية غير صحيحة عن اشتباه بإصابات فيروس (كورونا) ونسبها لشهود عيان أو مصادر مجهولة، فإننا نهيب بالنشطاء والصفحات الإخبارية، عبر التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أي أخبار متعلقة بفيروس (كورونا) ما لم تكن صادرة عن وزارة الصحة، أو الناطق باسمها. أو اللجنة الطبية لمواجهة الفيروس.



ونؤكد: أن كل من يخالف ذلك، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بتهمة ترويج الإشاعات.