نقابة المحامين تُعلّق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات في غزة





إلحاقاً بالإعلان الخاص حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) وإعلان حالة الطوارئ مدة 30 يوماً، وتخويل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية؛ لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لذلك؛ قرر مجلس نقابة المحامين، مركز غزة، تعليق العمل أمام جميع المحاكم اعتباراً من تاريخه، وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 23/3/2020م باستثناء طلبات الكفالة، والقضايا الجزائية الخاصة بجرائم القتل.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة، عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات في قطاع غزة، وذلك ضمن حالة الطوارئ المعلنة من قبل الرئيس محمود عباس، مدة 30 يوماً، وتخويل رئيس الوزراء، محمد اشتية؛ لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك.وجاء في نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" كالتالي: