العبادلة: الكمامة الطبية هي المناسبة للمتعاملين المباشرين مع الحالات المصابة





وأشار العبادلة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن اللون الأبيض لديه قدرة على امتصاص الرذاذ الذي يخرج من الأنف والفم، والجهة ذات اللون الأزرق، تحتوي على طبقة مفلترة تمنع دخول أي نوع من البكتيريا أو الجراثيم، حيث تتألف هذه الجهة من ثلاث طبقات رفيعة للغاية، وتعتبر الطبقة الوسطى منها بمثابة مصفاة للجراثيم، حيث تحتوي على سائل قادر على تصفية الهواء الداخل.



وأوضح د. العبادلة، أن الكمامات الطبية، يستخدمها المصاب نفسه والمتعاملون المباشرون مع الحالة المشتبه بإصابتها بالفيروس، وللمرضى الذين يعانون من التهاب الجهاز التنفسي، مشيراً إلى أنه لا يمكن استبدال الكمامة الطبية بقطع القماش، لأنها تتبلل، وتصبح مادة رطبة لاستقبال الفيروس.

رام الله - دنيا الوطنأكد د. رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) المستجد، مشيراً أنه في حال الاشتباه بالمرض، يستلزم استخدام الكمامة الطبية التي يستخدمها الأطباء والممرضون خلال العمليات الجراحية؛ للحماية من الفيروس، وهي عبارة عن شريط من لونين.