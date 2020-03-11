هيئة الأسرى: الاحتلال يتحمل المسؤولية عن حياة الأسرى حال وصول (كورونا) للسجون

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، ستتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة الأسرى والأسيرات، في حال وصل فيروس (كورونا)- لا قدر الله- إلى داخل المعتقلات.



وصرح رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر، في بيان صادر عن الهيئة، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن السلطات الإسرائيلية تحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين، توزعهم على 25 سجناً ومركز توقيف، وهذه السجون تفتقر في غالبية أقسامها وزنازينها إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية، فكثير منها عالية الرطوبة وعديم التهوية السليمة، ومنها ما هي مأوى للحشرات والصراصير والفئران".



وأضاف، "المعتقلات الإسرائيلية تشهد اكتظاظاً كبيراً في أعداد الأسرى، كما أن المساحات المخصصة للاحتجاز مخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية، ما يسهل في كثير من الحالات انتشار الأمراض الجلدية والتنفسية بين الأسرى كالانفلونزا والرشح والحساسية".



وبين أبو بكر، "أنه وفي ظل إنتشار مرض (كورونا) الوبائي على مستوى عالمي، فإننا نحذر من وصول هذا الفيروس إلى داخل المعتقلات الإسرائيلية، الأمر الذي ستكون عواقبه كارثية، وتتحمل إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين".



وأكمل، "هنالك 700 أسير مريض داخل السجون الإسرائيلية، وعشرات كبار السن، يعانون من ضعف كبير في مناعتهم، ومن إهمال طبي وصحي متعمد، من قبل إدارة السجون، ما يعني أن وصول مثل هذه الفيروس إلى السجن من خلال السجانين أو داخل المحاكم أو خلال عمليات نقلهم من وإلى المحاكم والسجون، يعني تعريضهم للقتل المباشر".



وطالب أبو بكر، المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية على توفير كل متطلبات وشروط الصحة والسلامة للأسرى والأسيرات داخل السجون، والبدء بتعقيمها وتوزيع المعقمات والمنظفات على كافة الأقسام والغرف، وإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة لهم بشكل منتظم ومتكامل، لا سيما وأن حضانة هذا الفيروس، تستمر نحو أسبوعين وعدواه تنتشر كالنار في الهشيم".