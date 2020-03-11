عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم أكثر من 80 مستوطنًا، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 80 مستوطناً، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وتجولوا في الساحات، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وبيّنت المصادر، أن مجموعات "نساء من أجل الهيكل" الاستيطانية المتطرفة، رفعن لوحة للهيكل المزعوم داخل ساحات الأقصى.



وأوضحت المصادر، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حظرت التجوال على المسلمين في ساحات المسجد الأقصى، وضيقت عليهم.



يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تسمح لقطعان المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل شبه يومي، فيما تمنع المسلمين الفلسطينيين من ذلك بحجج أمنية.