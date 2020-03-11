الصحة: تأكدنا من خلو الوافدين إلى قطاع غزة من فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنها اتخذت عدداً من الإجراءات، للتأكد من خلو الوافدين، الذين عادوا إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح البري) الحدودي مع مصر من فيروس (كوفيد-19) والمعروف بفيروس (كورونا).



وبين مدير دائرة مكافحة العدوى في الإدارة العامة للمستشفيات، د. رامي العبادلة، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن جميع العائدين القادمين إلى قطاع غزة، عبر (معبر رفح)، خضعوا جميعهم للتصوير بالكاميرات الحرارية، ولم تثبت وجود أية أعراض.



كما عمد الفريق الطبي على المعبر، إلى أخذ عدد من العينات الطبية من القادمين، وثبت خلوها جميعاً من فيروس (كورونا).



وشدد د. العبادلة على أن جميع العائدين، سيخضعون لإجراءات العزل المنزلي، كإجراء احترازي، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، التي أصدرتها بخصوص الوقاية والتعامل مع الاشتباه بالمرض.



وكانت وزارة الصحة، اتخذت سلسلة من إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع، حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والإبلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين إلى قطاع غزة، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم.



ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس (كوفيد-19)‘ هو فيروس جديد، يرتبط بعائلة الفيروسات، التي ينتمي إليها الفيروس المسبب لمرض (سارز) وبعض أنواع الزكام العادي.