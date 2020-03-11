بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس، سيكون للحافلات: من الثانية حتى الخامسة (الرقم 52) من كشف (2020/8).



ودعت الداخلية لضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.



كما أوضحت أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، داعية المسافرين للالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر، وإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.