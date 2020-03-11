ملحم: أخذنا 13 عينة لمواطنين خالطوا مصابين إسرائيليين بـ (كورونا) بمتجر "رامي ليفي"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أنه يوجد 73 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) ما زالت قيد الفحص، موضحًا أن جميع المصابين بصحة جيدة، ولا تطورات سلبية على صحتهم.



وقال ملحم، في مؤتمر صحفي عقده، ظهر اليوم: إن عدد الإصابات لا يزال 30 إصابة منهم 20 ذكراً و10 إناث، مضيفًا: "هناك 13 حالة مشكوك فيها، ذهبت الطواقم الطبية لأخذ العينات منها، كانوا قد خالطوا مصابين في سوبر ماركت رامي ليفي".



وأضاف: "وزارة الصحة، تدعو أي شخص دخل سوبر ماركت رامي ليفي، وخالط المصابين للإبلاغ فورًا، مؤكدًا أن رئيس الوزراء محمد اشتية، هاتف أحد المحجور عليهم، واطمأن على صحتهم.



وأشار ملحم إلى أن نشر الأخبار الكاذبة، والتسجيلات المفبركة، يضر بالأمن الوطني، والمناعة الوطنية، مؤكدًا على مقاضاة كل من نشر فيديوهات، وأخباراً وإشاعات كاذبة.



ولفت إلى أن قرار الطوارئ، جاء لوقف الدراسة في الجامعات والمؤسسات، منعًا للاختلاط والتجمع.