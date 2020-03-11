استشهاد طفل برصاص الاحتلال جنوب نابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد فتى أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات فوق جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس.



وقالت الوزارة: إن الفتى محمد عبد الكريم حمايل (15 عاما)، أصيب بالرصاص الحي بمنطقة الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة جنوب نابلس، ونقل على اثرها إلى مستشفى رفيديا.



وكان 17 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحي والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبالغاز المسيل للدموع، بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، خلال تصدي أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس لاقتحام قوات الاحتلال جبل العرمة.