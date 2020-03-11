مختصون: نتنياهو سيُشكل الحكومة الجديدة لأنه "ثعلب سياسة"

رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، الثلاثاء، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل محاكمته المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، بتهم الفساد.





فما سيناريوهات إدانة نتنياهو.. واحتمالات تشكيله للحكومة؟



قال الدكتور ناجي البطة، المختص بالشأن الإسرائيلي: السيناريو الأول، عدم القدرة على إعطائه فرصة لتشكيل حكومة، لأن نتنياهو أدين، وحتى الآن هناك تُهم منسوبة إليه، وإذا لم يتم إدانته في هذه التهم، يصبح عليه على الأقل "جنحة"، وفي القضاء أي شخص عليه شيء، لا يستطيع أن يقوم بعمل سياسي يمثل فيه البلد، وهو غير أهل للحرص على أموال ومقدرات الشعب، بالتالي لن يكون بمقدور نتنياهو تشكيل حكومة.



نتنياهو ثعلب سياسة



وأضاف البطة لـ"دنيا الوطن": "ويجب أن نتأخذ بعين الاعتبار، أن لنتنياهو فريق دفاع قوي، قد يكون الأقوى في تاريخ إسرائيل، لكي يدحض التهم عن نفسه، كما فعل في القضية المعروفة برقم (3000)، وبقيت القضايا (1000، 2000، 4000)".



وأكد البطة أن أمام نتنياهو خيارين فقط، إما الإدانة وخروجه من الحياة السياسية، وإما البراءة، واستمراره في تشكيل الحكومة وبقائه في الحياة السياسية، مستطرداً: "بالمناسبة لو بقي نتنياهو في السياسة، سيكون هو الشخصية رقم ثلاثة في تاريخ الكيان بعد هيرتزل وقيادة (بن جيرون) لإسرائيل منذ 1930 لـ 1963".



وحول إمكانية نتنياهو لتشكيل حكومة، قال المختص بالشأن الإسرائيلي: إذا تحدثنا في السياسة، فان نتنياهو ثعلب، فالذي استطاع أن يكون في دورة خامسة، يقود فيها حكومة من 1996 حتى 2020، هو ليس بالشخصية البسيطة، والهزات التي تعرض لها لو تعرض لها العشرات غيره، لمسحوا عن وجه الأرض، لكنه في كل مرة، يخرج أقوى من المرة التي سبقتها.



وأكمل: نتنياهو حاصل على دعم ترامب وبوتين، واخترق بعض الأنظمة العربية في الخليج، ويستطيع أن ينشئ علاقات متميزة مع مصر، ويخترق إفريقيا، لم يصل إلى هذه المرحلة إلا لأنه ثعلب سياسة، ويستطيع أن يشكل حكومة، ويخترق كل الأحزاب التي تقبع أمامه.



وأشار إلى أن نتنياهو يملك كتلة يمين مغلقه مكونة من 58 مقعداً، على عكس المقابلين له، فـ (أزرق أبيض) أربع أحزاب، (العمل جيشر) 3 أحزاب، القائمة العربية، حتى أربع أحزاب، والقائمة ليست متجانسة بالشكل الذي تدخل فيه لمتاهات سياسية، قد يفقد فيها الإنسان البوصلة.



فرصته عالية جداً



أما الدكتور عمر جعارة، الباحث في الشأن الإسرائيلي، فقال: ليس من باب الصدفة أن 17 الشهر الحالي، هو نفس موعد محاكمة نتنياهو، فبنفس هذا اليوم، يتخذ رئيس الدولة قراراً بتوجيه رسالة التكليف من أجل الحكومة، بمعنى أن رئيس الدولة، يتجه لعدم تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة.



وأضاف جعارة خلال حديثه مع "دنيا الوطن": "لكن فرص تشكيل نتنياهو للحكومة عالية جداً، لأن الانضباطية والالتزام بمعسكر اليمين، أكثر بكثير منها بالمعسكر المقابل أي يمين الوسط أو اليسار الوسط، أعلنت (أورلي ليفي) صباح اليوم، بشكل مفاجئ، أنها لن تدعم تشكيل حكومة قائمة على القائمة العربية المشتركة، وهذا يعني أن (غانتس) لا يستطيع تشكيل الحكومة إلا بالاعتماد على القائمة العربية، وإن كان من الخارج، و(أورلي ليفي) ستصوت ضد غانتس، بالرغم من أن هناك اتفاقاً ما بين (العمل- جيشر- مريتس) وهم ستة مقاعد، ولا يستطيع دونهم تشكيل الحكومة".



وأكمل: بالتالي نتنياهو فكك بطريقة ذكية المعسكر المقابل لليمين الإسرائيلي، لذلك لا يستطيع غانتس، أن يشكل حكومة بأي شكل من الأشكال، وسوف يشكل نتنياهو الحكومة، لأنه اشترى بعض الأعضاء من المعسكر المقابل، بالتالي فرص تشكيله للحكومة قوية.





صفقة ما قبل الحُكم





وقال سهيل كيوان، كاتب ومختص بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو سيحاول أن يمد سنة أو سنتين في محاكمته، لأن القضية معقده، ولكن سوف توجه إليه التهم التي يشتبه أنه قام بها، وهي تلقي الرشوة، وإعطاء الرشوة، وخيانة الأمانة، وهذه تهم خطيرة جداً لرئيس حكومة، وأعتقد أن نتنياهو، سيحاول عقد صفقة مع النيابة العامة في حال بدأت في محاكمته؛ لتجنب الحكم عليه بشكل نهائي.



وأضاف كيوان لـ"دنيا الوطن": " إذا لم يواصل دفاعه عن نفسه، بالنهاية سيصل إلى حكم لن يكون مرضياً له، وقد يكون بالسجن الفعلي، وهذا ما يحاول أن يتجنبه من خلال صفقة مع النيابة العامة".



واستبعد كيوان، أن يستطيع "نتنياهو" التخلص من التهم المنسوبة له، لأن المحاكمة ستبدأ بالأسبوع المقبل، وقد قدم طلب تأجيل؛ لكن المحكمة رفضت، وبالتالي سيمثل أما المحكمة في 17 الشهر الجاري، ولم يعد بالإمكان التأجيل أو إلغاء المحاكمة.



وختم: نتنياهو كان يحاول تشكيل حكومة لسن قانون يمنع محاكمته، خلال تأديته وظيفته كرئيس حكومة، لكن هذا الأمر أصبح بعيداً، ولا يستطيع تشكيل حكومة في المدى المنظور، وفي حين تبدأ المحاكمة، ستستمر.