أبو الرب: اكتمال عودة جميع المعتمرين إلى أرض الوطن



وأشار أبو الرب، إلى أن وزارة الأوقاف، وبتعليمات من رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، تم التنسيق مع الإخوة السعوديين من أجل خروج المعتمرين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، منذ لحظة مغادرتهم، حتى وصولهم إلى المعابر الحدودية الأردنية، وتأمين وصولهم أرض الوطن، بكل يسر وراحة.

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، أن جميع معتمري فلسطين من المحافظات الشمالية والجنوبية، عادوا إلى أرض الوطن، ولم يبقَ أحد منهم في المملكة العربية السعودية.وأضاف أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أنه تم دخول آخر دفعة من معتمري المحافظات الجنوبية، والبالغ عددهم 650 معتمراً، عبر (معبر رفح البري) إلى القطاع، ومن المحافظات الشمالية، تم دخول آخر ثلاث حافلات عبر (معبر الكرامة) يوم أمس.وبين أن جميع معتمرينا بصحة وسلامة، وأنه منذ لحظة وصولهم، تم إجراء الفحصوات الوقائية الخاصة بفيروس (كورونا) لهم، وهم الآن تحت متابعة وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة.