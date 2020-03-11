تنزانيا: نرفض (صفقة القرن) ونؤكد دعم موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية



وفي ختام اللقاء، طالب الجانب التنزاني، بتقديم الدعم لمستشفى (سينزا فلسطين)، والذي قامت ببنائه منظمة التحرير الفلسطينية عام 1984، وإثر ذلك أصبح المواطنون التنزانيون، يطلقون علية اسم (سينزا فلسطين) حتى هذه اللحظة.

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب وزير الخارجية التنزاني، داماس ندابارو، موقف بلاده الرافض لـ (صفقة القرن)|، جاء ذلك، خلال لقائة بسفير دولة فلسطين لدى تنزانيا، حمدي أبو علي، اليوم الأربعاء في مقر وزارة الخارجية، وبحضور مدير إدارة الشرق الأوسط، ومندوب الرئاسة والمراسم.وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد أطلع السفير أبو علي السيد داماس على خطورة ما تضمنته (صفقة القرن) وأثرها على القضية الفلسطينية، وكشف عن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية، وغور الأردن، ومنطقة (E1) تهدف إلى إقامة مناطق معزولة، وبالتالي تعيق إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقابلة للحياة، وفق الإجماع الدولي، والقرارات الدولية.وبحث السفير مع الجانب التنزاني، إمكانية التعاون التقني ما بين فلسطين وتنزانيا، مبيناً لهم استعداد وكالة التنمية الفلسطينية؛ لتقديم التعاون في مجالات الصحة، والزراعة، ومكافحة الفساد.من جانبه، أكد داماس على ثبات موقف تنزانيا المبني على العلاقة التاريخية للأب المؤسس للدولة التنزانية، جولييس نيريري، والرئيس الراحل ياسر عرفات، والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقيادته، وأضاف داماس: أننا نتابع بإهتمام ما تقوم به القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، من جهد كبير على المستوى الإقليمي والدولي؛ من إجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته الفلسطينية، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.