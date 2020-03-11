التعليم بغزة: مداولات انتظام العملية التعليمية لا تزال مستمرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن مداولات انتظام العملية التعليمية لا تزال مستمرة.



وقال معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة بوزارة التربية والتعليم بغزة: إن "المداولات حول انتظام العملية التعليمية لازالت مستمرة و وأن القرار حول انتظام العملية التعليمية أو تعطيلها سيصدر يوم الجمعة الموافق 13/3/2020".



وكانت وزارة التربية والتعليم، بغزة، أعلنت تعليق الدوام المدرسي الأسبوع الحالي، في المدارس ورياض الأطفال، حتى السبت المقبل، منعاً لتفشي فيروس (كورونا).