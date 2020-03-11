وزارة العمل تُصدر تعليمات جديدة للعاملات الأمهات بالقطاع الخاص خلال الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة العمل، قرارات جديدة، استنادًا إلى المرسوم الرئاسي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، بتاريخ 5 آذار/ مارس 2020، وبناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته (18/46) بتاريخ 9 آذار/ مارس 2020.



وقالت وزارة العمل، في بيان صادر عنها: إنه تحقيقًا للمصلحة العامة، أصدرنا التعليمات التالية: "تسري على العاملات الأمهات في القطاع الخاص كافة، الأحكام المتعلقة بفترة الطوارئ، أسوة بالعاملات الأمهات في القطاع العام".



وأضافت الوزارة: "لصاحب العمل تنظيم أيام وساعات العمل للأمهات، وفقًا لظروفهن ومصلحة العمل"، متابعة: "على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات".