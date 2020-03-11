شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل حالة إصابة بفيروس (كورونا) برفح

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل حالة إصابة بفيروس (كورونا) برفح
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي يجري تداولها حول تسجيل حالة إصابة بفيروس (كورونا) في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

وقال رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى بالوزارة، لـ "دنيا الوطن"، إنه لا صحة للأنباء، التي يجري تداولها حول الموضوع، مضيفاً: "ما جرى في مستشفى أبو يوسف النجار أول أمس، لم يكن تسجيل حالة مصاب بالفيروس، وإنما وجود أحد العائدين من السفر بالمستشفى، مما أحدث حالة من الإرباك".

وأضاف العبادلة: "أحد العائدين من السفر، وملزم بالحجر الصحي المنزلي، توجه إلى مستشفى أبو يوسف النجار لزيارة والده المريض، الأمر الذي يخالف الحجر الصحي له"، مشيراً إلى أنه جرى إعادته للحجر الصحي المنزلي فوراً. 

وأكد العبادلة، خلو قطاع غزة من حالات فيروس (كورونا)، قائلاً: "لم نسجل حتى اللحظة، أي إصابة بالفيروس، والحجر الصحي بـ (معبر رفح) يوجد به شخصان أحدهما من الصين والآخر من كوريا الجنوبية، ومن المتوقع خروجها خلال اليومين المقبلين".

يذكر، أن عدداً من المواطنين تداولوا خبراً مفاده تسجيل حالة إصابة بفيروس (كورونا) الجديد بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد قدوم أحد العائدين من السفر للمستشفى، وطلبه للحجر الصحي؛ لاشتباهه بإصابته بالفيروس، وفق رواية المواطنين. 

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