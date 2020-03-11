كهرباء غزة: فصل خط (الشعف) المغذي لمحافظة غزة وسيعود بعد ساعتين

صورة أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنه تم فصل خط (الشعف) المغذي لمحافظة غزة، لافتة إلى أن الفصل، سيستمر لمدة ساعتين.



وأرجعت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، سبب فصل خط الشعف، إلى أن هناك مشاكل في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الخط سيعود للعمل بعد ساعتين.



وأشارت الشركة، إلى أن الجدول المعمول به كما هو، أي ثماني ساعات وصل، مقابل ثماني ساعات فصل، مع زيادات تصل إلى ساعتين.