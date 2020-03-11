البحرين تُسجّل 77 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس (كورونا) الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 117 ألف مصاب، وبلغت الوفيات أكثر من 4000 حالة، لكن بلغ أيضًا عدد الذين تعافوا 65 ألفاً.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بين مواطنين قادمين من إيران، على متن رحلة جوية لإجلاء رعايا البلاد هناك.ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) عن الوزارة: "في إطار خطة إجلاء المواطنين المتواجدين في إيران، رتبت وزارة الصحة لعودة هؤلاء المواطنين على دفعات على متن طائرات مستأجرة من قبل، ووصلت أولى هذه الدفعات".وجاء في إيضاح الوزارة، أن أن نتائج الفحوصات المختبرية للدفعة الأولى البالغ عددها 165 مواطناً ومواطنة، كشفت عن وجود 77 حالة قائمة، تم نقلها لمركز العزل والعلاج، في حين تبين سلامة 88، وتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي، وذلك وفق (سكاي نيوز) عربية.وأشارت الوزارة إلى أنها قامت فور وصول أول دفعة من المواطنين، بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة، حيث تم إجراء الفحوصات المختبرية اللازمة للمواطنين في الأماكن المخصصة لذلك، وتحت إشراف الطواقم الطبية المتخصصة.يأتي ذلك، بعدما أعلنت الوزارة، أمس الثلاثاء، وصول أول دفعة من المواطنين بأمان، ضمن خطة الإجلاء من إيران، وفق إجراءات احترازية محكمة، بعد تصاعد خطر فيروس (كورونا).وبحسب وكالة (رويترز)، يرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المسجلة لدى سلطات الصحة في البحرين إلى 189 حالة، حتى الآن، ومن بينهم 30 شخصاً، تعافوا.