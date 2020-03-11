شؤون فلسطينية

الأمين العام للجهاد الإسلامي يصل موسكو للقاء مسؤولين روس

الأمين العام للجهاد الإسلامي يصل موسكو للقاء مسؤولين روس
الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالةّ
رام الله - دنيا الوطن
أفادت حركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الأربعاء، بوصل الأمين العام للحركة الإسلامي، في فلسطين، زياد النخالة، على رأس وفد من الحركة، إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء المسؤولين الروس.

وأشارت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن وفد الحركة، ضم عضوي المكتب السياسي، الدكتور محمد الهندي، والأستاذ عبد العزيز الميناوي، وممثل الجهاد في لبنان، الأستاذ إحسان عطايا.

أكدت الحركة، أن زيارة الأمين العام، ووفد الجهاد الإسلامي، جاءت استجابة لدعوة رسمية، وجهتها له الخارجية الروسية؛ لزيارة موسكو.

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