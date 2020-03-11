شؤون فلسطينية

"صحة غزة" تُوصي المواطنين بتجنب التجمهر والتواجد في الأماكن المزدحمة

"صحة غزة" تُوصي المواطنين بتجنب التجمهر والتواجد في الأماكن المزدحمة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أوصى مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة، الدكتور رامي العبادلة، المواطنين بتجنب التجمهر والتواجد في الأماكن المزدحمة، وذلك ضمن إجراءات الوقاية، وحماية المجتمع من فيروس (كورونا) المستجد.

وأكد العبادلة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه على التجاوب والتعاطي الإيجابي مع كافة الإجراءات، التي تُعلن عنها وزارة الصحة، ومن بينها التزام العائدين إلى غزة، وخاصة المعتمرين بالحجر المنزلي مدة (14) يوماً من عودتهم.

ودعا كبار السن وذوي المناعة الضعيفة إلى الحد من الحركة، والتزامهم طرق الوقاية السليمة، إضافة إلى عدم المصافحة بالتقبيل والعناق، وعدم استخدام الأغراض الشخصية لشخص آخر.

في سياق متصل، قال مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة، بغزة عميد مشتهى: "إن التحاليل الخاصة بفيروس (كوفيد- 19)، (كورونا) باتت متواجدة في المختبر المركزي لدى وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، حيث تم إجراء فحوصات للعائدين إلى قطاع غزة من المستضافين في مركز الحجر الصحي، بـ (معبر رفح البري) وقد كانت فحوصاتهم سلبية، ولم يتم تسجيل أي إصابة بينهم، مما يؤكد مجدداً خلو قطاع غزة من فيروس (كورونا) الجديد". 

ولفت في تصريح وصل "دنيا الوطن"، إلى أن كوادر الوزارة مؤهلة لإجراء التحاليل الخاصة بالفيروس، وفقاً لنماذج معدة مسبقاً للتعامل مع الأنواع المختلفة من الفيروسات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة، توفر إجراءات السلامة للكوارد، التي تُجري التحاليل.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس (كوفيد-19) هو فيروس جديد، يرتبط بعائلة الفيروسات، التي ينتمي إليها الفيروس المسبب لمرض (سارز) وبعض أنواع الزكام العادي.

وكانت وزارة الصحة، اتخذت سلسلة من إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع، حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والإبلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين إلى قطاع غزة، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم.

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