طالع: تطورات الحالة الجوية حتى بداية الأسبوع المقبل

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية وليصبح الجو ربيعياً لطيفا في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ودافئاً نسبياً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثماني درجات مئوية وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي عميق لذا يكون الجو عاصفاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة خاصة فوق المناطق الجنوبية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم عاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبراً أحيانا وأمطار متفرقة فوق بعض المناطق وخلال ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات من الأمطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجاً.يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يبقى الجو غائماً جزئياً إلى غائم عاصفاً وبارداً إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجاً.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المحافظات الجنوبية .2- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة.3- الانخفاض الحاد في درجات الحرارة 4- تدني مدى الرؤيا الافقية. 5- خطر التزحلق على الطرقات.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي