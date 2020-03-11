محلم: فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة (كورونا)

أكد إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن دولة فلسطين تعتبر أفضل بكثير من دول مجاورة تأخرت في اتخاذ اجراءاتها بمحاربة فيروس (كورونا).



وقال ملحم، خلال حديثه عبر (تلفزيون فلسطين): "إن حسن الإدارة للأزمة يعني تجاوزها بنسبة 90%"، مشيراً إلى أنه يجرى متابعة تنفيذ القرارات على الأرض التي تصدر عن مجلس الوزراء.



وأضاف: "إن إعلان حالة الطوارئ يثبت أنه كان قراراً صائباً وفي وقته، لأن الدول العاقلة والراشدة هي التي تبادر إلى اتخاذ إجراءات وقائية، حيث أننا نقوم بكل ما هو مستطاع حتى نسيطر على منع تفشي الوباء وتقليل أرقام الإصابات".



وأشار ملحم، إلى أن الحكومة تتحدث بشفافية ومسؤولية وطنية عن فيروس (كورونا)، وحتى في حال كان هناك تطورات سلبية فإنها ستعلن عن ذلك، من أجل حماية المواطنين، خاصة أنه في ظل سرعة انتشار المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الوضوح وعدم التضليل بالمعلومات سيبني حالة من الثقة بين المواطن والحكومة.



رام الله - دنيا الوطن