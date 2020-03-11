الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات ويُصيب شاباً في رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات، فجر اليوم الأربعاء، طالت عدداً من القرى في محافظة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، رافقها دهم للمنازل، وتخريب وإرهاب للسكان وخاصة الأطفال، وإصابة شاب بعد إطلاق النار عليه.



فقد داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات الفجر، قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، واقتحمت عدداً من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، واعتقلت المواطنين محمد درويش عطا، وعبد الرحمن فتحي البرغوثي، فيما دهمت قرية صفا غرب رام الله، واعتقلت المواطن محمد عصام حمد، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وإلى الشمال من رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ضياء مشعل البرغوثي، بعد دهم منزله في قرية كوبر، فيما دهمت قوة أخرى قرية أبو شخيدم، وسلمت ثلاثة شبان بلاغات استدعاء لمقابلة مخابراتها، كما اندلعت على إثر ذلك مواجهات في القرية.



واعتقلت قوات الاحتلال، الفتيين أسامة محمد التميمي، ورامز التميمي، بعد إطلاق النار عليهما، قرب مدخل قرية دير نظام غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية، أن الفتى أسامة، أصيب برصاصة في ساقه، ولم تعرف حتى اللحظة طبيعة إصابته، ومدى خطورتها.