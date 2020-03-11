استشهاد "حسن الزريعي" متأثراً بإصابته بحريق النصيرات وارتفاع الحصيلة إلى 15 شهيدًا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بغزة، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب حسن الزريعي (21 عاماً) بمجمع الشفاء الطبي، متأثرًا بإصابته في حريق النصيرات الخميس الماضي.



وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" أن استشهاد الزريعي، رفع إجمالي شهداء الحريق إلى 15 شهيدًا.



وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس، استشهاد الشاب عبد الله الزريعي، متأثرًا بإصابته جراء الحريق.