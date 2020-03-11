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الطقس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وليصبح الجو ربيعيا لطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى صافً ودافئا نسبيا ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/03/12: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ومغبرا ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وفي ساعات المساء والليل تتأثر البلاد بمقدمة منخفض جوي عميق لذا يكون الجو عاصفا ويطرا انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار تكون غزيرة خاصة فوق المناطق الجنوبية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2020/03/13: تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو مغبرا احيانا و امطار متفرقة فوق بعض المناطق وخلال ساعات المساء والليل يتوقع سقوط زخات من الامطار تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

السبت 2020/03/14:يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق لذا يبقى الجو غائما جزئيا الى غائم عاصفا وباردا الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة و يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى شمالية غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:

1-    تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المحافظات الجنوبية .

2-     شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى 90 كم/ساعة.

     3- الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

     4-تدني مدى الرؤيا الافقية.

     5- خطر التزحلق على الطرقات

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