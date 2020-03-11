شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مشتبه به نشر أخبارا كاذبة حول (كورونا) في قلقيلية

الشرطة تقبض على مشتبه به نشر أخبارا كاذبة حول (كورونا) في قلقيلية
الشرطة الفلسطينية (توضيحية)
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة على مشتبه به نشر أخبارا كاذبة عن تسجيل إصابة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية، ما تسبب بحالة من الإرباك والخوف بين المواطنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان صحفي، أنه بعد ورود معلومات من غرفة العمليات المشتركة للأجهزة الأمنية، وجهاز الأمن الوقائي، حول قيام شخص بنشر معلومات مضللة وغير صحيحة عبر حسابه الخاص على (الفيسبوك) بوجود إصابة أولى بفيروس (كورونا) بمحافظة قلقيلية، تحركت على الفور دورية من مركز شرطة كفر ثلث إلى مكان تواجد الشخص وقبضت عليه، حيث جرى توقيفه إلى حين إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .

وناشدت الشرطة المواطنين أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الناطقين الرسميين في الحكومة ووزارة الصحة فيما يخص الفيروس، وبيّنت أن القوانين الفلسطينية تعاقب من ينشر أخبارا كاذبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبالغرامة من 50 دينارا إلى 200 دينار أردني .

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أبو الذهب

شؤون فلسطينية

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