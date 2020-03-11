شؤون فلسطينية

ملحم: نتائج 77 عينة من المحافظات تظهر خلوها من فيروس (كورونا)

ملحم: نتائج 77 عينة من المحافظات تظهر خلوها من فيروس (كورونا)
فندق الأنجل حيث الحجز الصحي للمصابين بكورونا، (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن، ابراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن نتائج 77 عينة، من محافظات الضفة أظهرت خلوها من فيروس (كورونا).

وقال ملحم، في تصريح صحفي عبر (فيسبوك): "أظهرت نتائج جميع العينات التي تم أخذها مساء الثلاثاء لمواطنين من محافظات أريحا ونابلس وسلفيت وطولكرم، وعددها 77 عينة، خلوها من الإصابة بفيروس (كورونا)".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 30 حالة، بعد اكتشاف حالة جديدة في مدينة بيت لحم ممن خالطوا المصابين.

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