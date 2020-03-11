سلطة النقد تقرر استمرار إغلاق البنوك في محافظة بيت لحم حتى إشعار آخر

فندق الأنجل حيث الحجز الصحي للمصابين بكورونا، (أرشيفية)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة النقد، اليوم الأربعاء، استمرار إغلاق فروع المصارف العاملة في محافظة بيت لحم، وفقاً لتعميم سلطة النقد بهذا الخصوص.



وقالت، في بيان صحفي، وصل دنيا الوطن نسخة عنه: "إنه في ضوء ما ورد في تصريح محافظ بيت لحم بشأن الوضع الأمني والصحي في محافظة بيت لحم، وحرصا على سلامة الموظفين والمواطنين؛ فقد تقرر استمرار إغلاق فروع المصارف العاملة في جميع محافظة بيت لحم حتى إشعار آخر".