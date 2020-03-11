وزارة التربية تصدر بياناً حول موعد امتحانات الثانوية العامة











رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، بياناً حول موعد امتحانات الثانوية العامة في فلسطين، بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس (كورونا).وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن لا تغيير في المواعيد المعلنة لامتحان الثانوية العامة حتى الآن، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تغيير في الموعد في ضوء المستجدات الخاصة بالوقاية التي تعلنها الحكومة.واعتبرت، فترة إغلاق المدارس خلال مرحلة الطوارئ، هي فترة استعداد لامتحان الثانوية العامة، على أن تبدأ المدارس بعمل خطة لمتابعة تحضير الطلبة لتأدية الامتحانات.وقررت الوزارة، إلغاء الامتحان التجريبي وتزويد الطلبة بنماذج الأسئلة للاسترشاد بها، مع البدء ببث دروس متلفزة للطلبة بالتعاون مع تلفزيون فلسطين وقناة القدس التعليمية، ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.وثمنت مبادرات المعلمين والمدارس الذاتية لتكون مجتمعات افتراضية عبر موقع (يوتيوب)، مؤكدة أن الوزارة أصدرت توجيهاتها لمدراء التربية ومدراء مدارس الثانوية بتقديم كل دعم ممكن في هذا المجال.